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Бесплатные облачные сервисы массово отказываются обслуживать майнеров

Бесплатными сервисами злоупотребляют уже несколько месяцев.
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В последнее время то тут, то там наблюдаются вспышки негатива по отношению к майнерам. Например, все виды добычи и хранения криптовалют планируют окончательно запретить в Китае. Причин этому больше, чем может показаться на первый взгляд: в дефиците видеокарт виноваты майнеры, в дефиците полупроводников – тоже. Теперь появилась новая проблема, в которой тоже обвиняют именно майнеров, и никого другого.

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По информации издания The Record, несколько месяцев подряд добытчики криптовалюты создают бесплатные аккаунты на сервисах облачных вычислений CI (Continuous Integration/непрерывной интеграции). Не платя ни гроша, майнеры клонируют ботов и зарабатывают на них миллионы, одновременно перегружая сеть. Счета за электричество держателей платформ говорят сами за себя.

В частности, "пристыдить" майнеров взялись владельцы сервисов Microsoft Azure, LayerCI, Render, Sourcehut, GitLab, TravisCI, CircleCI, CloudBees CodeShip, Okteto, а также подразделение GitHub Actions. С тех пор, как выгодность майнинга выросла в десятки раз, пользователи решили воспользоваться добротой виртуальных CI-машин, однако скоро подобные методы будут закрыты. Отныне сервисы станут взимать с клиентов символическую плату.
Источник.

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Бесплатные облачные сервисы массово отказываются обслуживать майнеров
Алексей Головин
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