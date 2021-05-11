Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Резкий всплеск преступлений, как правило, связывают с анонимностью, которую злоумышленникам даровал интернет. По известному утверждению, наверняка быть уверенным в том, что за каким-либо пользователем сети не скрывается собака, нельзя. Когда об этом догадались злоумышленники, интернет в буквальном смысле развязал им руки. В Telegram стали массово создавать группы, нацеленные на обсуждение запрещённого законом контента. Очередное возобновление дискуссии спровоцировала сегодняшняя трагедия в Казани.

реклама

Подросток, ворвавшийся в школу с огнестрелом, тщательно планировал свои действия в соц. сетях. В связи с этим председателем Госдумы Вячеславом Володиным было предложено заново обсудить анонимность в интернете и ввести некоторые запреты. В частности, он рассматривает решение отказаться от анонимности в сети. Оно позволит в разы сократить количество контента, пропагандирующего экстремизм и насилие. Особенно среди подростков.

На заседании комитета по безопасности Володин также поделился мнением, что стоит немедленно пересмотреть законы об анонимности, и в некоторые из них ввести корректировки, дабы случаев, похожих на сегодняшний, больше не было. Напомним, утром 11 мая в школе №157 погибло 9 человек, двое из которых были учителями. Виновного в убийствах задержали.