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Другое

Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани

8 погибших – прецедент для изучения российских законов относительно анонимности в сети.
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Резкий всплеск преступлений, как правило, связывают с анонимностью, которую злоумышленникам даровал интернет. По известному утверждению, наверняка быть уверенным в том, что за каким-либо пользователем сети не скрывается собака, нельзя. Когда об этом догадались злоумышленники, интернет в буквальном смысле развязал им руки. В Telegram стали массово создавать группы, нацеленные на обсуждение запрещённого законом контента. Очередное возобновление дискуссии спровоцировала сегодняшняя трагедия в Казани.

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Подросток, ворвавшийся в школу с огнестрелом, тщательно планировал свои действия в соц. сетях. В связи с этим председателем Госдумы Вячеславом Володиным было предложено заново обсудить анонимность в интернете и ввести некоторые запреты. В частности, он рассматривает решение отказаться от анонимности в сети. Оно позволит в разы сократить количество контента, пропагандирующего экстремизм и насилие. Особенно среди подростков.

На заседании комитета по безопасности Володин также поделился мнением, что стоит немедленно пересмотреть законы об анонимности, и в некоторые из них ввести корректировки, дабы случаев, похожих на сегодняшний, больше не было. Напомним, утром 11 мая в школе №157 погибло 9 человек, двое из которых были учителями. Виновного в убийствах задержали.

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Лакорос
22:49
А как связан этот убийца и соц сети? Вроде всё что он он сделал в сети, это создал канал с фоткой чтобы его нашли уже после убийства.
Председатель Госдумы Володин предложил обсудить анонимность в интернете после стрельбы в Казани
warmuza
22:49
Предлагаю устроить в комментах лютый срач. Анонимно.
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