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Около месяца назад по интернету прошел очередной слух, что офис Rockstar в Индии проводит набор сотрудников. Тогда им требовались кинематографические менеджеры и специалисты в области внутриигровой графики. Уже по традиции, все возможные утечки из Rockstar связывают исключительно с Grand Theft Auto 6. Не изменяя ей скажем, что GTA 6, по предварительным данным, сейчас находится на стадии тестирования.

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Эта информация получена исходя из того, что три крупнейших подразделения Rockstar (India, Lincoln и North), сегодня одновременно объявили о том, что к ним в штат требуются опытные тестировщики видеоигр, которые, во-первых, знакомы с экосистемой Rockstar Games, во-вторых, разбираются в сериях GTA и Red Dead Redemption, а в-третьих, имеют консоли нового поколения (PlayStation 5 либо Xbox Series X).

Обязанности сотрудников не требуют много сил. Им нужно будет всего лишь просматривать сюжет неизвестной игры, записывать полученную информацию и временами отправлять в Rockstar отчёты о своих наблюдениях. Самый оптимистичный вариант в данной ситуаций таков: в конце текущего года студия планирует релиз GTA 6. Сейчас тайтл активно тестируют во всех аспектах, чтобы не повторить печально известную историю Cyberpunk 2077. Однако смущает тот факт, что на конец 2023-начало 2024 года компания планирует наивысшие маркетинговые затраты. Опять же, оптимистичный ответ есть и на этот счёт: в этот период времени планируется выпуск GTA 6 Online.