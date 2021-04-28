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Согласно свежим предположениям, AMD не будет обновлять линейку процессоров для настольных ПК в 2021 году, а фирменные Ryzen 6000 могут появиться только в середине 2022-го. Это слишком громкий слух от Ютубера с ником RedGamingTech, чтобы верить ему на слово, но к нему следует относиться с не менее значительной долей скептицизма, чем это делает сам автор в ролике. Согласно источникам блогера, компания планирует приостановить производство Zen 3+ (Ryzen 5000), и вместо этого напрямую перейти к процессорам Zen 4 Silicon.

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В последней опубликованной дорожной карте AMD отсутствует кодовое название Warhol, что наводит на мысль, что чипы Zen 3+, возможно, больше не появятся в продаже. Другие источники на этот счёт говорят, что они не удивятся, если это произойдет, поскольку в последнее время в интернете ходит слишком мало информации о Warhol. Если это действительно так, то возникает логичный вопрос, зачем AMD это делать.

С помощью так называемого "манёвра" AMD может сразу перейти к Zen 4 – совершенно новой архитектуре с большим приростом мощности. Другим фактором, который может повлиять на это предполагаемое решение, является продолжающаяся нехватка чипов, которая, по прогнозам, будет сохраняться. Таким образом, если AMD сейчас отменит производство Ryzen 5000, то начать массовую продажу нового поколения компания сможет только через год. В это время Intel получит значительное превосходство, т.к. избавится от конкурентной борьбы.

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