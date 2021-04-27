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Высокая популярность платформы YouTube, к сожалению, не делает её гарантом правильной и качественной информационной политики. Не секрет, что иностранные сайты, в особенности социальные сети, предвзято относятся ко всему, что начинается на "рос". Видеохостинг YouTube, например, несмотря на обязательства соблюдать все законы на территории определённого государства, где ведётся его работа, постоянно нарушает законы РФ. Многомиллионные штрафы сервис ничему не учат.

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Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ, недавно объявил, что с 2012 года, то есть уже более 9-ти лет подряд, видеохостинг не блокирует видео с так называемым шок-контентом. Ролики на русском языке, которые могут навредить психике детей, находятся в свободном доступе. Больше того, таких материалов комиссия насчитала около 70-ти тысяч. Государственные организации не единожды просили администрацию Ютуба об удалении запрещённых материалов, однако платформа демонстративно не подавала признаков жизни.

Показать глобальным корпорациям вроде Google (владелец YouTube), что с законом РФ нужно считаться, по мнению Пушкова, может существенное замедление сервиса во время майских праздников. Если решение примут, всю неделю трафик видеохостинга будет понижен. Во сколько раз – не уточняется.

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