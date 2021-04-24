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В начале своей "карьеры" видеоигра Cyberpunk 2077 прославилась завышенными ожиданиями как со стороны геймеров, так и со стороны разработчиков. Причём не рядовых работников, а высших чинов компании. Доподлинно неизвестно каким образом, но создатели хотели сделать самую красивую игру в истории, потратив на неё меньше 3-х лет. Конечно, цели они не добились, однако Cyberpunk получилась самой дорогой по количеству вложенных в неё средств.

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По отчётам CD Projekt RED, за всё время на игру потратили более 300 миллионов долларов. Это настолько впечатляющая сумма, что ни одна другая студия не может позволить себе даже думать о чём-то подобном. Для маленького сравнения, хороший боевик с выстрелами, впечатляющими спецэффектами и интересным сценарием стоит Голливуду не больше 200 миллионов долларов. Итого на 100 миллионов дешевле, но нужно учитывать, что Cyberpunk 2077 – вовсе не фильм. Разработка игры не требовала аренды дорогих площадок.

До этого момента в лидерах по количеству трат была Rockstar Games со своей Grand Theft Auto 5. Её бюджет составлял приблизительно 250 миллионов долларов. На тот момент это было слишком дорого. На разработку знаменитой Call Of Duty: Modern Warfare 2, в свою очередь, выделили ровно 200 миллионов американских долларов.

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