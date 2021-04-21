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Находящиеся на вершине тестовой иерархии GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT всё время сравниваются теми или иными ресурсами. На данный момент они являются самыми быстрыми графических процессора, доступными для розничной покупки. Победитель в этой паре уже определён – GeForce RTX 3090. Карта гораздо мощнее конкурента что в играх, что в графических тестах, но сегодняшний эксперимент от tomshardware доказывает, что не всегда результаты оказываются столь однозначными.

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RTX 3090 от Nvidia была запущена 24 сентября 2020 года, через неделю после релиза RTX 3080. Для сравнения, RX 6900 XT имеет гораздо более приземленную историю: AMD выпустила карту 8 декабря 2020 года. Это вершина продуктов Big Navi, использующая тот же графический процессор Navi 21, что и RX 6800 XT. В лучшем случае, она примерно на 10% быстрее, чем RX 6800 XT, в то время, как стоит более чем на 50% дороже.

Для большинства геймеров производительность играет решающую роль в выборе видеокарты. Источник протестировал дюжину игр в разрешении 1080p, 1440p и 4K с ультра-настройками. Ни в одной из 13-ти игр не была включена трассировка лучей, поэтому сайт также имеет десять дополнительных тестов с включенной технологией Raytracing, и еще шесть с включенным режимом DLSS. В 10 из 13 игр впереди находится 3090, опережая конкурента где-то от 2% в Far Cry 5 и до 25% в Strange Brigade. Три игры (Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3 и Forza Horizon 4), в конечном итоге отдают предпочтение видеокартам фирмы AMD.

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При снижении разрешения до 1440p лидерство RTX 3090 сокращается всего лишь до 1%. RX 6900 XT лидирует в шести играх, хотя в нескольких из них карты практически равны. При разрешении 1080p 6900 XT лидирует в целом на 4%, по-прежнему опережая nVidia в половине игр.

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