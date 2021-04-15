Действия GTA 6 будут проходить в современности: авторитетный инсайдер подтвердил это в своём Twitter
В кругах инсайдеров владелец Twitter-аккаунта Том Хендерсон известен весьма проверенными прогнозами относительно видеоигр. В своё время он публиковал десятки утечек о двух знаменитых сериях: Call of Duty и Battlefield.
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Иногда от него даже исходили слухи относительно новых игр Grand Theft Auto, но явно не с такой регулярной частотой. О GTA 6, в частности, он говорил, что в игре ожидается очень большой размер мира (карты), а в качестве главного героя выступит женщина. Эту информацию после подтвердил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер.
Естественно, когда фанаты узнали, кто первый дал верные данные сообществу, к нему обратились тысячи пользователей с просьбой рассказать им ещё что-то. Долгое время их просьбы оставались неуслышанными. То ли из-за того, что он просто не хотел раскрывать конфиденциальную информацию Rockstar, то ли компания настолько хорошо её скрывает, что Том сам был до конца не уверен.
В конце концов, когда слух о том, что сюжет GTA 6 будет разворачиваться не в 80-х годах прошлого века, инсайдер "вышел из темноты" с несколькими словами.
У себя в микроблоге Twitter он подтвердил, что сюжет Grand Theft Auto покажет нам современный мир. Даже более современный, чем GTA 5. Напомним, основное действие игры разворачивается в 2013 году в Лос-Сантосе, штат Сан-Андреас, США.
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