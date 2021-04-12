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Новый Intel Core i9 11900K разогнали до впечатляющих 7 156 МГц: процессору добавили лишних 2 250 МГц

Оказывается, Rocket Lake способны на большой разгон.
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Команда MSI OC из Тайваня установила новый рекорд разгона памяти DDR4 до откровенно ошеломляющих 7 156 МГц. Рекорд был установлен с использованием одной плашки HyperX Predator 4600MHz 8GB. Как следует из названия, модуль номинально рассчитан на частоту 4600 МГц, что означает значительный разгон процессора. Стоит отметить, что, хотя это мировой рекорд разгона оперативной памяти, в играх он мало чем поможет.

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Во-первых, потому, что в систему укомплектовали всего лишь одну планка ОЗУ и, следовательно, используется только один из установленных четырёх каналов памяти. Во-вторых, при разгоне сильно пострадала задержка, что также негативно влияет на производительность в играх. Кроме того, впечатляющих 7 156 МГц удалось достичь только с использованием жидкого азота в качестве охлаждения. Разница между базовой тактовой частотой и разогнанной составляет 2 556 МГц.

В выборе процессора для разгона возникли споры, т.к. большинство членов команды считало новый Intel Core i9 11900K поколения Rocket Lake, мягко говоря, непривлекательным и неподходящим для таких задач. Однако после выяснилось, что AMD Ryzen 7 4700GE он обходит на 500 МГц, а с другими чипами вообще в сравнение не идёт. В итоге "красный" процессор оказался аж на 5 месте.
Источник.

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