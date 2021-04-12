В Европе появились первые видеокарты для майнинга Gigabyte CMP 30HX
Задержавшаяся оккупация майнерами видеокарт может вскоре закончиться. С тех пор, как серия видеокарт NVIDIA CMP для майнинга должна была поступить в продажу, прошло уже более двух недель, но мы еще не видели, чтобы они появились на сайтах розничных продавцов. Причиной этому может послужить слух, что карты CMP изготавливаются по заказу, а не партиями для широкой продажи. Тем не менее, некоторые сети сегодня начали перечислять на своих сайтах характеристики данных карты и сами товары.
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Первой в Европе это сделала Румыния. Там один из розничных продавцов предлагает модель Gigabyte CMP 30HX за 2 975 леев, что составляет около 720 долларов США или 56 000 рублей. Единственное, что должно привлечь внимание потенциальных покупателей – уменьшенный гарантийный срок. На карты даётся всего в 3 месяца гарантии.
Характеристики видеокарты, которые необходимо знать перед покупкой: графика Turing TU116-100, 6 ГБ памяти GDDR6, 1408 ядер CUDA и базовая тактовая частота 1530 МГц. Разгон до 1785 МГц. Питание устройства обеспечивает единственный 8-контактный разъем. Вероятнее всего, в доступности карта пробудет несколько часов. Далее все устройства выкупят, какую бы завышенную стоимость на них не поставил магазин.
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