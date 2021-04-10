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Миллиардер и самый богатый человек нашей планеты Илон Маск давно известен своими грандиозными планами. А также их частой несбыточностью. По правде говоря, некоторые из его громких заявлений так и остались на стадии обещаний. Возможно, так произойдёт и с воскрешением динозавров, о чём случайно оговорился лучший соратник и близкий друг Илона Макс Ходак.

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По словам Макса, он с командой при сотрудничестве с Илоном Маском смог бы возродить на Земле популяцию динозавров, которую полностью уничтожило падение с неба огромного астероида. Вместе с немецкой компанией CureVac, занимающейся изучением РНК-молекул, через 15 лет селекции и различных генетических экспериментов на нашей планете вполне может появиться настоящая версия "Парка Юрского периода" из художественной фантастики.

К счастью или к сожалению, никаких конкретных намёков соучредитель Neuralink господин Ходак не сделал. В настоящий момент компания может заняться чем-то подобным, но на эту поистине глобальную цель будут потрачены все активные средства. Стремится ли Илон Маск воссоздать на нашей планете динозавров, или же хочет изобрести устройство, связывающее человеческий мозг и компьютер – очевидно каждому. Сейчас его планы связаны с разработкой универсального человека с максимально большим объёмом информации в голове.