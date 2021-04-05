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Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, вероятно, уже сейчас является самой популярной видеокартой, которой пока не существует. Практически каждый день мы слышим очередную утечку или слух о предполагаемом компромиссе между RTX 3090 и RTX 3080 от иностранных инсайдеров. На этот раз все свежие и более-менее реалистичные утечки о ней мы собрали для вас в одном месте.

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Дата анонса

Среди комьюнити ходит слух, что анонс намечен на апрель 2021 года. Между тем, "зелёная компания" уже показала, что не всегда от неё стоит ожидать шумных презентаций. Именно так было с GeForce RTX 3060 Ti в декабре 2020 года, когда разработчики вообще не делали о ней никаких громких заявлений. Вполне возможно, что и в этом случае корпорация сделает нечто похожее. В любом случае, Nvidia не анонсирует RTX 3080 Ti до тех пор, пока она не будет полностью уверена в продаже своих устройств в достаточном количестве. Учитывая продолжающуюся нехватку графических процессоров, затянувшуюся на долгие месяцы, маловероятно, что компания планирует принимать участие в "битве" за ещё одну высокопроизводительную видеокарту.

Стоимость

Ни одна из имеющихся утечек не указывает на прямую стоимость новой видеокарты. Зная, что RTX 3080 Ti – это та же RTX 3090 с половиной VRAM, можно предположить, что стоить новинка будет примерно 1 500 долларов (115 тыс. руб. без наценки).

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Производительность

Наверняка говорить о ещё не анонсированной карте сложно. По предварительным данным, из-за наличия у RTX 3080 шины памяти на 320-бит, можно сделать вывод, что RTX 3080 Ti будет поставляться с 20 Гб памяти GDDR6X. Т.к. все конкурирующие карты от Nvidia имеют 16 ГБ видеопамяти, запуск карты флагманского уровня с меньшим объемом маловероятен. С другой стороны, ограничение VRAM до 12 ГБ может оказаться способом сделать RTX 3080 Ti более доступной версией RTX 3090, ведь подавляющему большинству геймеров, а, тем более, обычным пользователям, не нужно такое невероятное количество видеопамяти. Насчёт CUDA ядер американские источники однозначны – их будет ровно 10240.

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