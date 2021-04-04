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Из китайских источников сообщается, что AMD намерена в скором времени увеличить предложение своих столь желанных геймерами процессоров серии Ryzen 5000 во втором квартале 2021 года. Огромный спрос с головой накрыл разработчиков чипов, что привело к увеличению цен на такие CPU, как Ryzen 9 5900X или, к примеру, Ryzen 9 5950X. Увеличение предложения происходит как раз в то время, когда компании нужно бросить все силы на конкуренцию с дешевыми и доступными Intel Rocket Lake. Их анонсировали 30 марта.

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Согласно полученной информации, компоненты AMD Ryzen 5000 будут доступны во втором квартале этого года. "Красной команде" уже удалось увеличить предложение на 20%, чтобы удовлетворить спрос на настольные процессоры поколения Zen 3. Несмотря на повышение доступности процессоров на 20%, этого по-прежнему мало для удовлетворения всех требований потребителей.

Считает ли AMD, что Intel Rocket Lake представляет собой прямую угрозу продолжающемуся успеху Ryzen 5000, на данный момент не имеет никакого стратегического значения из-за растущих проблем с доступностью. Хотя многие игровые обозреватели и блогеры крайне недоверчиво относились к компонентам для настольных ПК 11-го поколения от Intel, особенно к флагманскому i9-11900K, похоже, что производители сборных ПК прибегнут к покупке "синих" просто из-за банальной нехватки чипов AMD. Напомним, что AMD попала в такую ситуацию из-за того, что Xbox Series X/S и PlayStation 5 тоже остро нуждаются в новых 7-нм решениях TSMC.

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