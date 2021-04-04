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На этой неделе крупнейший производитель микросхем TSMC, который уже многие годы занимается производством процессоров для Qualcomm, Apple и AMD, а также многих других мировых корпораций, объявил о серьезном увеличении расходов на внутренние исследования и закупку оборудования. В целом объем инвестиций в эти сферы составит в будущем примерно $100 миллиардов.

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По сравнению с 2020-м годом, это примерно на 43% больше. Тогда капитальные затраты на разработки и исследования составляли 3,72 и 17,2 миллиарда долларов США соответственно. Большинство всех расходов пойдут в фабрику с поддержкой 5-нм техпроцесса, находящуюся в Аризоне, в завод с освоением 3-нм в Тайване (по плану будет введён в эксплуатацию во втором квартале 2022 года), и в два новых современных предприятия на Тайване.

Расширение имеет большое значение для геймеров, поскольку TSMC не может удовлетворить постоянно растущий спрос на микросхемы, несмотря на то, что ее текущие фабрики загружены на более чем 100%. Хотя TSMC по-прежнему не может удовлетворить спрос при полной загруженности, главные конкурирующие литейные компании GlobalFoundries и UMC свернули разработку своих собственных передовых производственных процессов, фактически уйдя с этого рынка навсегда, уступив место сильнейшему производителю.