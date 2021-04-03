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С производительными решениями AMD и NVIDIA, как оказалось, стремятся соперничать не только американские корпорации, производители чипов, но и китайские. В Поднебесной масштабного признания набирает компания Shanghai Tianshu Intellectual Semiconductor. Сейчас она разрабатывает свой первый графический процессор Big Island. Так называемый "Большой остров" показал настолько высокие результаты в предварительных тестированиях, что по некоторым параметрам обогнал лидеров рынка в два раза.

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При вдвое уменьшенной площади кристалла 7-нанометровая видеокарта способна разогнаться до 37 TFLOPS. Количество установленных транзисторов – 24 миллиарда. Тактовую частоту революционного китайского решения генеральный директор Shanghai Tianshu Intellectual Semiconductor Чжэн Цзиньшань по маркетинговым причинам пока что не называет. По крайней мере, во время недавнего заседания совета директоров о ней речь не велась.

В сравнении с AMD Instinct MI100 и NVIDIA A100 "Большой остров" обходит их по количеству TFLOPS в два раза (23,1/19,5/37). Стандартное энергопотребление у графического процессора не выходит за 300 Вт. Учитывая тот факт, что его уже перевели на массовое производство, в конце текущего года он вполне может добраться до России.

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