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Спустя 2 дня после релиза Outriders стало совершенно очевидно, что игре не суждено собрать максимально возможное количество игроков из-за внутренних проблем с серверами. Их наблюдают везде: на Xbox One, на PlayStation 4 и Xbox Series X, на PlayStation 5 и PC, и даже на хорошо оптимизированном сервисе облачного гейминга Google Stadia. Тем не менее, она побила рекорд, пока что единственный, но, будем надеяться, не последний: за игрой от Square Enix ещё никогда не проводили время 116 000 игроков одновременно.

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Это случилось впервые. Как оказалось, People Can Fly и Square Enix даже не рассчитывали на сверхпопулярность, поэтому их сервера не выдержали. Хронология постов от People Can Fly в Twitter показывает серьёзность ситуации для тех, кто пропустил самые важные события.

Ещё в 21:10 по МСК компания надеялась возобновить онлайн у некоторой группы игроков. Судя по всему, ничего не вышло, поэтому в 21:36 она с искренностью принесла пользователям извинения. В 22:18 студия сделала одно из самых важных заявлений. Если кратко, то она "изучает первопричины, а не лечит последствия массовых ошибок". Это показывает её заинтересованность в первую очередь не в деньгах, а в желании предотвратить нечто подобное в будущем, не заминая ситуации. Последнее сообщение было опубликовано 22:49. В нём студия сообщила, что полностью отключает все свои сервера. Это решение даст больше времени на изучение проблемы и поиск оптимального решения. Сколько сервера пробудут в таком состоянии, неизвестно.