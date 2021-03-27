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После того, как Cyberpunk 2077 погрязла в постоянных багах, с неё ушло 99% игроков. Маленький процент из них прошёл игру до конца за столь короткое время, а остальные либо дошли до середины, либо "сдались" ещё до неё. Однако остались и фанаты, надеющиеся на то, что CD Projekt RED спустя месяцы исправит проблемную игру.

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Выпуск регулярных патчей идёт полным ходом. Если посмотреть со стороны, сравнить её в день релиза и сейчас, видно, что игра на глазах преображается. Медленно движется к титулу очередного шедевра по типу Ведьмака. Особо повлияет на неё патч 1.2. Его выпуск, согласно блогу CDPR, уже не за горами. В нём разработчики исправят несколько самых очевидных и важных багов.

Среди них полное отсутствие полиции. Как ни странно, даже при самых крупных разборках и перестрелках в игре полиция не появлялась. Из-за этого сложилось ощущение, что про неё создатели в принципе забыли. В патч 1.2 добавят целую систему специального правоохранительного транспорта. Далее разработчики обещают пофиксить сложности во время езды на машине: застревание руля в текстурах, падение fps, а следовательно, и возможность управлять транспортом. Теперь управляемость машинами будет одинаковой вне зависимости, сколько у игрока fps: 20 или 60 (20 в данном случае является минимальным порогом без потери производительности). Последним усовершенствованиям подвергнут чипы. Они будут работать в два раза стабильнее, чем в нынешней версии.

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