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Всем бывалым игрокам серии игр S.T.A.L.K.E.R. четко известны проблемы первых двух тайтлов. В первой части (Тень Чернобыля), которая вышла аж в 2007 году, напрочь отсутствовало понятие "открытого мира". Это значит, что при малейшем отклонении от прописанного сюжета игрок попадал в скрипт и автоматически умирал от смертельной аномалии. Во второй части (Чистое небо), разработчики не заостряли внимание на сюжетной линии, а работали над окружающим миром, из-за чего большинство игроков в конце игры даже не поняло, что произошло.+

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Самый банальный пример в этом случае – локация ЧАЭС, где произошли 2 крупнейшие в мире техногенные катастрофы. В Чистом небе протагонист Шрам в конце игры без какой-либо защиты ходит по крыше того самого саркофага, от которого исходят губительные для всего живого выбросы, притом не получая радиации. К слову, в Тени Чернобыля всё было ровно наоборот. В новой S.T.A.L.K.E.R. 2, по словам главного PR-менеджера Захара Бочарова, все эти аспекты отработаются до мелочей.

В игре значительно улучшат режим искусственной симуляции жизни А-Life 2.0, введут бесшовный открытый мир и разделят сюжет на много нелинейных блоков. Широкое разнообразие концовок, как в Тени Чернобыля, тоже не обойдут стороной. Отношения с каждым сюжетно-важным персонажем так или иначе повлияют на дальнейшие события. Кроме того, в S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается меньше багов, чем в Чистом небе во время релиза. Однако это не означает, что баги будут отсутствовать вообще. По словам того же Бочарова, недоработки – вполне нормальное явление для игр такого масштаба.