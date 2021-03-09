Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки получат полноценный открытый мир и красочную симуляцию зоны

Особенно ценно первое нововведение.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Всем бывалым игрокам серии игр S.T.A.L.K.E.R. четко известны проблемы первых двух тайтлов. В первой части (Тень Чернобыля), которая вышла аж в 2007 году, напрочь отсутствовало понятие "открытого мира". Это значит, что при малейшем отклонении от прописанного сюжета игрок попадал в скрипт и автоматически умирал от смертельной аномалии. Во второй части (Чистое небо), разработчики не заостряли внимание на сюжетной линии, а работали над окружающим миром, из-за чего большинство игроков в конце игры даже не поняло, что произошло.+

реклама

Самый банальный пример в этом случае – локация ЧАЭС, где произошли 2 крупнейшие в мире техногенные катастрофы. В Чистом небе протагонист Шрам в конце игры без какой-либо защиты ходит по крыше того самого саркофага, от которого исходят губительные для всего живого выбросы, притом не получая радиации. К слову, в Тени Чернобыля всё было ровно наоборот. В новой S.T.A.L.K.E.R. 2, по словам главного PR-менеджера Захара Бочарова, все эти аспекты отработаются до мелочей.

В игре значительно улучшат режим искусственной симуляции жизни А-Life 2.0, введут бесшовный открытый мир и разделят сюжет на много нелинейных блоков. Широкое разнообразие концовок, как в Тени Чернобыля, тоже не обойдут стороной. Отношения с каждым сюжетно-важным персонажем так или иначе повлияют на дальнейшие события. Кроме того, в S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается меньше багов, чем в Чистом небе во время релиза. Однако это не означает, что баги будут отсутствовать вообще. По словам того же Бочарова, недоработки – вполне нормальное явление для игр такого масштаба.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
26
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
31
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
3
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
10
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
31
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
33

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 33
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 36
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры Intel продолжают дешеветь – Core i5-10600KF на 10 000 рублей дешевле Ryzen 7 3700X
72
Ethereum оправился от падения и прибавил 25% к стоимости за неделю - доходы майнеров вновь возросли
36
Известный репакер Xatab умер
122
Энтузиаст сравнил производительность Core i7-11700K и Core i9-10900K в Cyberpunk 2077 и ещё паре игр
61
Компания Marathon планирует добывать до 60 биткоинов в день после покупки 103060 ASIC майнеров
9
Финальный список из 46 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 весной 2021 года
5
AMD может выпустить видеокарту для майнеров с мощностью GeForce 3070 и доходом до 200$ в месяц
12
24 смартфона Xiaomi получили стабильную оболочку MIUI 12
+
Доходы майнеров растут, а окупаемость GeForce 3060 Ti в добыче Эфира достигла 6 месяцев
27
Xiaomi назвала сроки и список из 47 смартфонов, которые получат стабильную MIUI 12.5 в 2021 году
1
За несколько месяцев хакеры опустошили защищённые хранилища криптовалюты на десятки миллионов $
15
AMD опубликовала решение проблемы отключения USB-устройств на процессорах Ryzen
17
Народные процессоры AMD Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X продолжают терять в цене
25
Специалисты UserBenchmark сообщили о превосходстве Core i7-11700K над CPU Ryzen 5000 и заговоре AMD
117
AMD назначила конкурентов своим процессорам Ryzen Threadripper PRO
24
Моддер оснастил GeForce RTX 3070 16 Гбайт памяти — видеокарта превзошла RTX 3070 FE в ряде тестов
12
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
132
Цены на видеокарты не упадут до осени — оптимистичный прогноз ресурса digitimes
126
В Сеть утекли скриншоты из второй части аддона The Ancient Gods для DOOM Eternal
20
Компания Porsche представила свои первые электровелосипеды
38

Популярные статьи

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
26
Смешанные впечатления от SteelSeries Aerox 3 Wireless
10
Анализируем стоимость текстурирования в современных видеокартах
13
CNN: Первый в мире космический отель планируется открыть в 2027 году
63
Настраиваем две независимых Windows 10 на одном ПК для абсолютной надежности и безотказности
+

Сейчас обсуждают

seebox
08:09
rx580/590 теперь уровень 1070 походу)
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
Valera Gabrelyan
08:07
Ну интел в этом плане да, но и Амд не святоши, тоже замечались в скандалах, но почему-то на русскоязычных ресурсах, об этом любят умолчать.
Специалисты UserBenchmark сообщили о превосходстве Core i7-11700K над CPU Ryzen 5000 и заговоре AMD
ахахах
08:07
я на 1070 сижу и она всё тянет на ультре в фулшд
Цены на видеокарты не упадут до осени — оптимистичный прогноз ресурса digitimes
Gunnar
08:03
Гы, малолетних издалека видно по вашим шаблонам.)
Цены на видеокарты не упадут до осени — оптимистичный прогноз ресурса digitimes
Gunnar
08:01
Ну так-то зачем? За что такое вот?)
Цены на видеокарты не упадут до осени — оптимистичный прогноз ресурса digitimes
Gunnar
08:00
И хобби в виде гейминга отберёт у тебя всё это, мой чёрно-белый друг? :)
Цены на видеокарты не упадут до осени — оптимистичный прогноз ресурса digitimes
Иоанн Грозный
08:00
он имеет введу что интел лепит заплатки на все новые и новые дыри все снижая и снижая производительность своих керогазов :D
Специалисты UserBenchmark сообщили о превосходстве Core i7-11700K над CPU Ryzen 5000 и заговоре AMD
АдамантитоваяРуда
07:59
бред несёте
Процессоры Intel продолжают дешеветь – Core i5-10600KF на 10 000 рублей дешевле Ryzen 7 3700X
Gunnar
07:58
Нищую семью) Смешно, правда.) А зачем ты ноешь, что другие по выставкам не одят? Какое тебе вообще дело до чужой личной жизни? ) Жаль, конечно, что потом у тебя будет всё как у всех. В детстве все ув...
Цены на видеокарты не упадут до осени — оптимистичный прогноз ресурса digitimes
Иоанн Грозный
07:58
UserBenchmark изменил методику подсчета очков в пользу интела как только процы интела с выходом райзенов в нем обосралась и его забанили на основных компьютерных ветках Reddit
Специалисты UserBenchmark сообщили о превосходстве Core i7-11700K над CPU Ryzen 5000 и заговоре AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем