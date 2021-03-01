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В продаже в одном из польских продуктовых магазинов недавно появилась фирменная сталкерская пища – батон обыкновенный. В описании всех трёх частей о нём говорится, что неизвестно, кто и как печёт его на территории зоны, однако продукт всегда свеж и не заражён. По крайней мере, сталкеры на батон пока не жаловались. Точно такой хлеб в Польше сейчас продаётся за 1,79 злотых или в переводе на отечественную валюту – 35 рублей.

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Необычную находку показал в своём Twitter-аккаунте глава PR отдела игровой студии GSC Game World Захар Бочаров, сделавший уже не одно заявление по поводу их грядущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Примечательно, что на этикетке батона значится именно вторая часть Сталкера, хоть она ещё и не вышла. По оценкам аналитиков, компания не станет заставлять своих фанатов долго ждать и выпустит игру в конце текущего-начале следующего года, но не позже сентября 2022. На мысль о том, что батон продаётся именно в Польше, наталкивает обрывок надписи "bez konserwantów".

Стоит отметить, что PR-менеджеры GSC Game World ведут крайне либеральную политику, даже в сравнении с Nintendo, позволяя малому бизнесу использовать свои торговые марки и неймы в качестве средств для дополнительного привлечения клиентов.