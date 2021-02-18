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В последнее время компания Rockstar Games не очень радует нас новинками. Последний показанный трейлер был ещё полгода назад, да и назвать его полноценным сложно, ведь, по сути, это всего лишь переиздание Grand Theft Auto 5 для PS5. Когда издатель покажет что-то новое, сложно предположить, однако определённые шаги к этому прослеживаются.

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Так, на сайте Rockstar появилось вакантное место следующего плана: Cinematic gameplay capture artist или художник по захвату кинематографического геймплея. В обязанности будущего сотрудника входит съёмка игровых сцен для последующего использования в рекламных кампаниях как в интернете, так и на телевидение. Иначе говоря, монтаж геймплея и кат-сцен. Согласно утечкам, сейчас самое время для анонса GTA 6, что неизменно наталкивает на мысль о том, для какой игры и будет создаваться данный трейлер.

Важность работы заключается в повышенных требованиях к работникам. Например, человек, который захочет подать заявку, должен быть игроком мирового класса (иметь PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, ПК или всё вместе взятое), большой опыт в сфере видеомонтажа, энтузиазм и знание кинематографии (фильмы, сериалы, музыка и т.д.), любовь к предыдущим играм Rockstar.

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