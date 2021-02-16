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Украинский разработчик и создатель студии GSC Game World Сергей Григорович, автор первых трёх частей легендарной игры S.T.A.L.K.E.R. или "Ждалкер", как её ещё прозвали в народе, нередко резко высказывался по поводу агрессивной внешней политики России, нарушении прав других стран и т.д. Советское прошлое разработчик тоже недолюбливает, но это совершенно не помешало ему сделать одну из знаменитейших серий игр всех времён. Учитывая его политические взгляды, фанатам стало интересно, как в новой части будет обыграна проблема пропаганды.

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После того как YouTube-блогер связался с Захаром Бочаровым, чтобы выяснить это, ответ не заставил себя ждать. По словам Захара, в S.T.A.L.K.E.R. 2 ни в коем случае не выделят места политическим конфликтам, пропаганде, политическим отсылкам или тем более русофобии. Это было бы оскорбительно по отношению ко всем тем, кто проживает на территории России, а создавать межнациональные конфликты – последнее, к чему стремится студия.

В основном данный вопрос тревожит игроков ещё и по тому, что все три выпущенные части Сталкера были полностью аполитичны. Никакой политики от слова совсем. В дополнение ко всему Захар уверил поклонника, что единственной задачей разработчиков является желание наполнить сердца геймеров прежними чувствами при прохождении знакомых локаций. Ничего больше.