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С каждым шагом и каждым новым законом наше общество становится прогрессивнее, умнее и толерантнее. С целью увеличить заинтересованность граждан в социальных сетях сегодня был принят закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Всё то, что считалось запрещённым ранее, таковым и остаётся, с той лишь поправкой, что теперь под категорию "бан" попадают и материалы с обильной нецензурной бранью.

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Как вы наверное знаете, немало отечественных YouTube-каналов могут похвастаться данным нарушением. Все материалы, которые так или иначе оскорбляют чьё-то достоинство или общество в целом, обязаны удаляться без предупреждения. Заниматься модерированием обязали самих разработчиков социальных сетей.

Запрет на матерную лексику касается тех площадок, куда ежедневно заходят более 500 тысяч человек, а это YouTube, Instagram, ВК, TikTok и многие-многие другие, в том числе и Telegram, не раз попадавший под санкции Роскомнадзора из-за торговли наркотиками внутри соц. сети. Те же, кто откажется удалять свой контент в течение 24-х часов после его обнаружения, должны заплатить Роскомнадзору штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

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