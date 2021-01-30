Социальные сети вроде YouTube создают эхо-камеру, не пропуская альтернативных мнений
Когда был изобретён революционный алгоритм для социальных сетей, который самостоятельно подбирает контент на основе предпочтений пользователей (посредством лайков и дизлайков), его взяли за основу практически все популярные сегодня площадки. Например, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook и другие. Со временем использовать соц. сети и правда стало гораздо удобнее. Поиск интересных тем не нужно даже осуществлять. Всё работает самостоятельно. Однако у этой системы есть большой недостаток. О нём не в первый раз высказался глава Apple Тим Кук.
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Лучше всего он заметен на примере YouTube, т.к. там система автоматического подбора видео развита почти по максимуму. Проблема алгоритма в том, что искусственный интеллект не даёт людям альтернативных точек зрения, а соответственно, не выполняет своей главной функции – подбора информации, доказывающей существование иных мнений.
Не секрет, что площадка высвечивает видео, похожие на те, что были просмотрены ранее. Иными словами, если условный пользователь посмотрит 3-4 видео в поддержку кандидата №1 и поставит им всем лайк, видео с кандидатом №2 алгоритм автоматически посчитает не интересным, и все последующие видео будут исключительно про кандидата №1.
Таким образом социальные сети создают невидимую "эхо-камеру", которая не пропускает иных мнений, а лишь дополнительно создаёт уверенность в правоте своей позиции. После этого пользователи, которые не способны мыслить критически из-за отсутствия альтернативных точек зрения, по словам Тима Кука, всё больше развивают социальную поляризацию – противостояние двух общественных групп, неспособных на компромисс.
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