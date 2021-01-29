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В последнее время всё игровое сообщество дискутирует о том, что Microsoft поглотила крупного издателя – студию ZeniMax и входящую в неё Bethesda. Разработчика той самой легендарной серии The Elder Scrolls. В том числе и 5 части Skyrim. Сначала могло показаться, что на этом корпорация остановится. Якобы хватит с неё игровых издателей. При большом желании она бы и так могла выпустить новую The Elder Scrolls 6 исключительно под свои устройства, но не сделает этого из-за ряда причин.

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Инсайдер King Ragnar, предсказавший сделку Microsoft и ZeniMax за несколько недель до публикации договора, на этот раз поделился новостью, что корпорация планирует ещё одну покупку. Первоисточником выступил неизвестный пользователь на форуме Xbox Era. Он внезапно рассказал, что Microsoft собирается оформить не менее значимое приобретение, и подробности мы узнаем в конце 2021-го – начале 2022 года.

На сообщение моментально отреагировал King Ragnar, сообщив пользователям, что его источники подтверждают то же самое. В прошлом на заключение договора с Bethesda у Microsoft ушло около трёх с лишним лет. Из-за этого официальное подтверждение новой сделки ждут в 2022 году. Вероятнее всего компания присоединит популярную ранее SEGA: японскую студию, подарившую нам Mortal Kombat 3, Rock n' Roll Racing, Super Mario 2, Sonic & All-Stars Racing и многие многие другие.

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