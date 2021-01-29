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Президент AMD рассказала, когда PlayStation 5 можно будет купить по рекомендованной цене

Рассчитывать на скорую покупку не стоит.
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В большинстве своём в образовавшемся дефиците комплектующих для PlayStation 5 и Xbox Series X виновата компания AMD. Она любезно согласилась на поставку компонентов для приставок (как для Sony, так и для Microsoft). Помимо этого она одновременно с консолями взялась обеспечивать и собственные видеокарты RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Привело всё это к тому, что PS5 продают с наценкой в 100-150%, а все устройства из магазинов скупают боты.

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Вопрос, когда же череда неприятных событий закончится, волнует многих. Отбросим мнения инсайдеров и аналитиков. У каждого оно своё. Ответ на данный вопрос дала генеральный директор самой AMD Лиза Су. Свежий финансовый отчёт говорит нам, что надеяться на то, что дефицит консолей закончится очень скоро и сам по себе, не стоит. В компании прямым текстом заявляют, что купить приставки нового поколения в марте-апреле этого года вряд ли выйдет.

По словам Лизы Су, которая также выражает мнение опытнейших лиц компании, нехватка устройств продлится примерно до второй половины года. С момента, когда заводы и производства получат достаточную мощность, выпуск PS5 наладится. По прошествии нескольких месяцев после возобновления работы консоли будут доступны всем и по рекомендованной разработчиком цене.
Источник.

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Slow Mo
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Фейк от обеих компашек-им нужна сверх прибыль-дефицит искусственный
Президент AMD рассказала, когда PlayStation 5 можно будет купить по рекомендованной цене
peppery
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