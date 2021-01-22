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Не секрет, что Cyberpunk 2077 стартовала относительно спорно. Несмотря на баги, чрезмерный интерес к игре из-за всемирного успеха прошлого Ведьмака не дал ей провалиться. Ещё в прошлом году, ровно месяц назад, CDPR отчиталась о том, что было продано 13 миллионов копий. Как физических, так и цифровых. В будущие года количество реализованных копий умножится в несколько раз. Тем не менее, деньги за игру начали массово возвращать всем желающим.

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Ранее CD Projekt RED при запросе на возврат средств отсылала пользователей к цифровым дистрибьюторам: в PS Store и Microsoft Store. О физических копиях вообще ничего не говорилось. Речь о них зашла только сейчас. Уже с сегодняшнего дня организован процесс "возмещения убытков". Появилась информация, что решившие обменять Cyberpunk 2077 на уплаченную сумму, после получения денег могут продолжать играть без потери прогресса и самого тайтла.

Подобный случай был зафиксирован совсем недавно. Геймер, отославший запрос на возврат, благополучно получил свои 300 долларов, которые несколько месяцев назад потратил на коллекционное издание Киберпанка и все входящие к нему дополнения в виде игровых фигурок, 4К обоев и подобных аксессуаров. CDPR сделала даже больше – взяла на себя ответственность за оплату налогов.