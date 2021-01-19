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В GTA 6 появится возможность собственноручно возводить города, мегаполисы, и даже маленькие сёла

Патент пока что ничем не подтверждён.
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Многим Grand Theft Auto 5 и её Online версия запомнилась необычной кастомизацией игрового мира. Огромное множество необычных возможностей удерживает в игре 100 000 человек (по данным ресурса kakoi-online). Спустя 7 лет с момента релиза эта цифра показывает, насколько геймеры удовлетворены работой Rockstar и Take-Two.

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И на этом развитие серии GTA не закончится. В новой шестой части разработчики планируют выстроить целую систему конструирования как городских зданий, так и посёлков. Один из зарегистрированных компанией Rockstar патентов подтверждает, что в GTA 6 введут полную кастомизацию всей недвижимости.

Вероятнее всего, появятся элементы с различными характеристиками, вроде "разбитый", "старый", "обновлённый", "поношенный", "дешёвый" и т.д. Их использование будет непосредственно влиять на характеристики районов. Посредством внутриигровой валюты можно будет с нуля возводить мегаполисы и обустраивать сёла. Схожая методика уже была реализована в Fallout 4 и Red Dead Redepmtion 2, но не в таком глобальном масштабе. Не исключено, что именно из-за постоянной работы над динамическим изменением окружающего мира Rockstar не хочет давать пользователям пустых обещаний насчёт даты выхода.
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omoikane
15:21
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VoidPtr
15:20
А как же юбики с условно сингловой серией FarCry, и AC? Та и TES 6 тоже вполне может быть синглой, или коопом
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Roditch
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Каа
15:13
Ну это правда: https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-managers/world-cancer-day-frontera-supercomputer.html
Платы на базе Intel Z590 обеспечат поддержку 20 линий PCI Express 4.0
troll
15:12
Господин Иванов, не всем нужны калориферы в виде видеокарт, некоторые ждут карт с адекватным потреблением. GTX 1070 потребляет 145W, а тут 3060 - 170W.
NVIDIA не планирует выпускать эталонную версию GeForce RTX 3060, поэтому цены могут сильно возрасти
Melofon
15:11
Нет, высер это то что ты написал, преимуществ куча, а если ты сидишь на дырявой дешманской механике то кто ж тебе доктор)))
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
1injener
15:11
3060Ti на 35% жирнее, чем 3060, по чипу видеокарты, а Zelot утверждает, что будет ненамного медленнее.
NVIDIA не планирует выпускать эталонную версию GeForce RTX 3060, поэтому цены могут сильно возрасти
Сергей Моськин
15:10
Ведьмаку многое можно простить за сюжет и мир. А вот что есть в Киберпанке, кроме глюков?
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Neovision
15:09
Желаю им всего плохого. У друга ноут от MSi за 2000$ полтора года прослужил и сдох. Охлаждение там ужасное.
MSI анонсировала игровые ноутбуки GE76 Raider на базе Core i7-10870H и RTX 3080
warmuza
15:09
Конечно, ведь в селе должен быть Храм. Чтобы строить надо от РПЦ разрешение получать.
В GTA 6 появится возможность собственноручно возводить города, мегаполисы, и даже маленькие сёла
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