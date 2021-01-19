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Многим Grand Theft Auto 5 и её Online версия запомнилась необычной кастомизацией игрового мира. Огромное множество необычных возможностей удерживает в игре 100 000 человек (по данным ресурса kakoi-online). Спустя 7 лет с момента релиза эта цифра показывает, насколько геймеры удовлетворены работой Rockstar и Take-Two.

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И на этом развитие серии GTA не закончится. В новой шестой части разработчики планируют выстроить целую систему конструирования как городских зданий, так и посёлков. Один из зарегистрированных компанией Rockstar патентов подтверждает, что в GTA 6 введут полную кастомизацию всей недвижимости.

Вероятнее всего, появятся элементы с различными характеристиками, вроде "разбитый", "старый", "обновлённый", "поношенный", "дешёвый" и т.д. Их использование будет непосредственно влиять на характеристики районов. Посредством внутриигровой валюты можно будет с нуля возводить мегаполисы и обустраивать сёла. Схожая методика уже была реализована в Fallout 4 и Red Dead Redepmtion 2, но не в таком глобальном масштабе. Не исключено, что именно из-за постоянной работы над динамическим изменением окружающего мира Rockstar не хочет давать пользователям пустых обещаний насчёт даты выхода.

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