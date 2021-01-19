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Длительное время, как для криптовалюты мирового уровня, Биткоин практически не теряет в стоимости. Ещё сегодня утром он стоил 36 000 долларов за единицу, а сейчас – 35 664 доллара. По сравнению с его стремительным ростом, падение с 40 000 долларов до нынешних значений не может означать дальнейший спуск до 7-10 тыс. долларов. Но вариант развития событий, когда Биткоин снова упадёт до прежнего уровня, уже рассматривается изданием Bloomberg.

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Теорию, в которой все без исключения криптовалюты – мыльный пузырь с определённым временным таймером, вновь высказал крупнейший банк Швейцарии UBS Group AG. Несколько дней назад он разослал клиентам электронные письма, в которых, ссылаясь на неутешительные прогнозы аналитиков, практически "похоронил" курс Биткоина.

Самый популярный вопрос, который ставили банку за время взлёта криптовалют – это: "выгодно ли сейчас покупать Биткоины?". Ответить на него однозначно не вышло. С одной стороны сотрудники банка уверены, что шанс падения криптовалюты до абсолютного нуля нереалистичен, а с другой – что её покупка равняется потере денег.

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