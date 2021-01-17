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Довольно редко в реальном мире можно встретить сурового ведьмака, охотящегося на монстров с неизменным атрибутом сей профессии – мечом Ласточкой, способным, по книгам, на невероятные пируэты. Один такой курьёзный случай произошел в соседней стране – Украине. На границе с Запорожской областью патрульные обнаружили мужчину, носящего с собой точную копию клинка Ласточка, нисколько не уступающего книжному по остроте и манёвренности.

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После задержания, которое и осуществили правоохранители, пользователи социальных сетей вынесли им немало выговоров и даже обвинили в некомпетентности. В большинстве своём речь шла о том, что клинок не выглядит как реальное холодное оружие, а скорее похож на бутафорскую реконструкцию. Сам задержанный, по мнению юзеров, не кто иной, как косплеер или блогер. Несмотря на то, что эту теорию сразу опровергли, у неё все равно появилось множество поклонников.

Местный закон ношение при себе холодного оружия, его изготовление или продажу, не прощает. На данный момент дело рассматривается в соответствующих органах но, по предварительным заявлениям, "ведьмак" с Запорожья может быть привлечён по уголовной статье. В ходе расследования для дальнейшей экспертизы клинок у владельца изъяли.

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