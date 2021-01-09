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Подавляющее большинство пользователей, имеющих игровой опыт в Cyberpunk 2077, жалуются на то, что для обычного прохождения требуется самая требовательная видеокарта. Так и есть, но только при условии, что в настройках графики выставлены максимальные визуальные эффекты. Как оказалось, играть в некстген Киберпанк и ни о чём не беспокоиться можно и на слабых графических процессорах, таких как, например, Geforce GTX 1070 или Radeon RX 470.

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Единственное, что нужно для запуска – процессор, схожий по мощности с Core i9-10900K. В связке с ним видеокарта позапрошлого поколения от nVidia GTX 1070 способна выдать 63 кадра в секунду (низкая детализация текстур, Full HD разрешение). Увеличение до средней детализации приводит к падению fps до 53, а до высокой – 42. Наименьшее зафиксированное значение на ультра-детализации – 38.

Radeon RX 470, выпущенная 5 лет назад, способна на 45 fps с низкой детализацией, 36 со средней, 30 с высокой и 24 кадра в секунду с ультра-настройками. При том же самом Core i9-10900K. Специально для пользователей со слабыми картами была создана таблица, включающая в себя требования для многих серий как от nVidia, так и от AMD. Посмотреть её можно тут. В скором времени в Cyberpunk 2077 будут протестированы все оставшиеся видеокарты.

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