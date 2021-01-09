В Cyberpunk 2077 можно играть и на самых слабых картах – GTX 1070 даёт 63 fps, а Radeon RX 470 – 45
Подавляющее большинство пользователей, имеющих игровой опыт в Cyberpunk 2077, жалуются на то, что для обычного прохождения требуется самая требовательная видеокарта. Так и есть, но только при условии, что в настройках графики выставлены максимальные визуальные эффекты. Как оказалось, играть в некстген Киберпанк и ни о чём не беспокоиться можно и на слабых графических процессорах, таких как, например, Geforce GTX 1070 или Radeon RX 470.
реклама
Единственное, что нужно для запуска – процессор, схожий по мощности с Core i9-10900K. В связке с ним видеокарта позапрошлого поколения от nVidia GTX 1070 способна выдать 63 кадра в секунду (низкая детализация текстур, Full HD разрешение). Увеличение до средней детализации приводит к падению fps до 53, а до высокой – 42. Наименьшее зафиксированное значение на ультра-детализации – 38.
Radeon RX 470, выпущенная 5 лет назад, способна на 45 fps с низкой детализацией, 36 со средней, 30 с высокой и 24 кадра в секунду с ультра-настройками. При том же самом Core i9-10900K. Специально для пользователей со слабыми картами была создана таблица, включающая в себя требования для многих серий как от nVidia, так и от AMD. Посмотреть её можно тут. В скором времени в Cyberpunk 2077 будут протестированы все оставшиеся видеокарты.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила