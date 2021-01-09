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Исходя из известной теории о том, что GTA 5 – это "машина для печати денег" для Rockstar Games, выход новой части не может планироваться в ближайшие 3-4 года. Но нет, он планируется, правда, пока неизвестно, на когда. Несмотря на то, что "пятёрка" до сих пор занимает первые места в топах лучших игр всех времён, скоро ей на смену придёт замена в лице Grand Theft Auto 6.

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В конце концов, обследовав все игры Rockstar Games от начала и до конца, фанаты смогли обнаружить в Red Dead Redemption 2 коды со следующим оружием: автомат AK-47, британская штурмовая винтовка L1A1 и два вида пистолета Browning, разработанного исследователем Джоном Мозесом Браунингом. Для будущего обновления GTA 5 или RDR 2 данное оружие явно не подходит, а для сеттинга 80-х годов – лучше и не придумать. По мнению фанатов, действия GTA 6 будут разворачиваться как раз в этом временном отрезке и, вероятнее всего, в Лондоне.

Других подтверждений нет. Разве что, ещё одна маленькая деталь – модели оружия были добавлены во внутренний код Red Dead Redemption 2 совсем недавно, а не с момента релиза. Таким образом амуниция присоединяется к обширному списку улик, указывающих на разработку GTA 6.

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