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Производительность PlayStation 5 равняется среднему ПК 5-летней давности или видеокарте GTX 1070 Ti

Поклонники не верят, что всё так плохо.
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Незадолго после анонса приставки PlayStation 5 пользователей уверили, что её мощность можно будет по достоинству охарактеризовать как новое поколение, некстген. Главный редактор YouTube-канала Gamers Nexus Стив Бёрк думает иначе. Недавно он заявил, что производительность консоли находится примерно на уровне среднего по сегодняшним меркам ПК 5-летней давности, подтвердив свои слова подробным тестированием и сравнением.

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Посветив этому вопросу отдельное видео, Стив выяснил, что называть PlayStation 5 консолью с топовым железом нельзя, ведь если подбирать похожую видеокарту по результатам тестов в играх, PS5 подойдёт GTX 1070 Ti – позапрошлое поколение nVidia. Не новое (RTX 3060 Ti, RTX 3080), и даже не прошлое (RTX 2070, RTX 2080 Super).

Большую часть обширного видео редактор рассказывает, как именно он проводил графические тестирования и сравнения производительности PlayStation 5 с различными видеокартами. В конце ролика им были подведены своеобразные итоги: не стоит обманывать себя и питать иллюзий. PS5 – относительно недорогая приставка, но она никак не содержит в себе лучшего железа на рынке.

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Alex TOPMAN
21:00
Так всё и читаю и читаю: "закупился... закупился...". А кто хоть "продался"-то? Типа "Вот, намайнил я, вывел, теперь пора себе и аудюху новую купить на майнерские."...
Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
VoidPtr
20:58
и cyberpank 2077) Правда его убрали с продаж...
Производительность PlayStation 5 равняется среднему ПК 5-летней давности или видеокарте GTX 1070 Ti
Андрей Карцев
20:58
Только аську в 2010году МайлГрупп выкупил
ICQ и ещё 15 приложений станут обязательными на смартфонах в России с 1 апреля
Evgeniy D-Bond
20:57
на PS4(Pro, если говорить о комфорте) вышло не мало игр с достойным графоном(офк онли синглы) ПС5 в разы мощнее дело не в железе, а игроделах
Производительность PlayStation 5 равняется среднему ПК 5-летней давности или видеокарте GTX 1070 Ti
Vadim Dautin
20:57
Украина))) сегодня версия 6/128 стоит 13.930 в переводе на рубли... Явно не 20.000
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Производительность PlayStation 5 равняется среднему ПК 5-летней давности или видеокарте GTX 1070 Ti
Харград Морозный
20:54
https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo
Производительность PlayStation 5 равняется среднему ПК 5-летней давности или видеокарте GTX 1070 Ti
Don't Hurt Me
20:54
ты бы еще сюда технокнязя скинул, лапоть
Производительность PlayStation 5 равняется среднему ПК 5-летней давности или видеокарте GTX 1070 Ti
LEVAK
20:53
GN за Хуанга опу рвёт, как в не себя. У Нвидии денег много, скоро тупые школьники и подобные донные издания обмажутся поделием, типа Пука, и будут орать про графику, которой и нет.
Производительность PlayStation 5 равняется среднему ПК 5-летней давности или видеокарте GTX 1070 Ti
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