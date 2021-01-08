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Незадолго после анонса приставки PlayStation 5 пользователей уверили, что её мощность можно будет по достоинству охарактеризовать как новое поколение, некстген. Главный редактор YouTube-канала Gamers Nexus Стив Бёрк думает иначе. Недавно он заявил, что производительность консоли находится примерно на уровне среднего по сегодняшним меркам ПК 5-летней давности, подтвердив свои слова подробным тестированием и сравнением.

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Посветив этому вопросу отдельное видео, Стив выяснил, что называть PlayStation 5 консолью с топовым железом нельзя, ведь если подбирать похожую видеокарту по результатам тестов в играх, PS5 подойдёт GTX 1070 Ti – позапрошлое поколение nVidia. Не новое (RTX 3060 Ti, RTX 3080), и даже не прошлое (RTX 2070, RTX 2080 Super).

Большую часть обширного видео редактор рассказывает, как именно он проводил графические тестирования и сравнения производительности PlayStation 5 с различными видеокартами. В конце ролика им были подведены своеобразные итоги: не стоит обманывать себя и питать иллюзий. PS5 – относительно недорогая приставка, но она никак не содержит в себе лучшего железа на рынке.