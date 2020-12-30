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В этом году пандемия Covid-19 нанесла значительный ущерб всем корпорациям, а особенно – разработчикам смартфонов. Запрет выхода на улицу лишил их миллионов потенциальных покупателей, но некоторые модели выпущенных девайсов и без коронавируса не смогли бы окупить себя. Сегодня мы расскажем вам о самых провальных телефонах 2020.

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Nokia

По праву, наибольшим провалом в мире смартфонов в текущем году может считаться выпуск Nokia 8.3. В связи с тем, что компания HMD, выступавшая реализатором данной модели, задержала релиз на полгода из-за перенесённого фильма о Джеймсе Бонде, данное решение полностью исключило возможность нормальных продаж (смартфон Nokia 8.3 был официальным партнёром фильма). На рынке 5G в то время уже лидировали Pixel 4a, Poco F2 Pro и OnePlus Nord, поэтому занять своё место устройству попросту не дали конкуренты.

Microsoft Surface Duo

Когда устройство только было представлено, оно произвело огромный фурор нестандартным складывающимся экраном. Для 2019 года эта технология была сенсационной. К сожалению, до всемирной популярности дело не дошло, ведь в программном обеспечении содержались массовые ошибки, не дающие смартфону корректно работать. Кроме того, список приложений, способных выводить изображение сразу на два экрана, был катастрофически мал. Спустя пару дней после выхода его стоимость составляла 1 400 долларов (105 тыс. руб.). Учитывая тот факт, что смартфон не поддерживал сети 5G, технологию NFC, беспроводную и быструю режимы зарядки, покупать его стали только отдельные ценители техники Microsoft.

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Escobar Fold

Под маской интригующего устройства с названием Escobar Fold, которое выпустил брат самого известного наркодилера мира Пабло Эскобара, на самом деле скрывался обыкновенный Samsung Galaxy Fold с золотой лентой. Большинство заказов до конечных пользователей так и не дошли, что сделало его релиз настоящим провалом в мире носимой техники. Если вы не согласны с нашим выбором, обязательно напишите своё мнение в комментариях.

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