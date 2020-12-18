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В то время, как сотни стримеров уже проходят сюжетную линию игры нового поколения Cyberpunk 2077, некоторые игроки смогли открыть секретную концовку, специально скрытую задумкой разработчиков. Наверное, все уже знают, что CD Projekt RED решили сделать игру специфической в плане выбора диалогов и дальнейшего развития событий. В отличие от множества современных тайтлов, в ней геймеру даётся определённый выбор, хоть и ограниченный.

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Игрок сам способен решать, какие отношения с окружающим миром ему строить, а также, как отвечать при разговоре с различными персонажами (позитивные/негативные ответы). Какое-то простое мимолётное решение, которое, казалось бы, ничего не решает, может кардинально изменить концовку игры.

Так, недавно был обнаружен сложный конец игры, доступ к которому откроется только после достижения положительных отношений с Джонни Сильверхендом. Нужно будет выполнить большую часть всех его побочных квестов и не спорить во время прохождения других миссий. Другими словами, дружить с ним. После того, как данное условие выполнится, от игрока требуется принять выполнение квеста Nocturne Op55N1. В один из последних моментов Джонни предложит парное сражение на вершине башни корпорации Арасака. Всё что нужно сделать в это время – ничего. При сидении на месте, через 3-5 минут Джонни встанет и отправится в башню в одиночку, без поддержки. Ви и её друзьям после этого ничего не грозит.

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