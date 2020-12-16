Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
С каждым днём слова CD Projekr RED всё больше напоминают шутку. Мнение компании, при большом желании, можно даже принять за иронию, ведь геймплей в Cyberpunk 2077 так и не исправляют. Несколько масштабных апдейтов намечены на следующий год, а до того времени игрокам остаётся играть в то, что они купили, и ждать улучшений. Недавняя встреча студии с инвесторами дала ещё пару крупных поводом для обсуждения.
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Разговор получился длинным, и многое из него уже было опубликовано, но ключевые детали остались незамеченными. Вопрос о том, в каком виде будет находиться Cyberpunk 2077, после того, как получит все запланированные обновления, патчи и т.д., сотрудник компании изъяснился чётко: вылетать она больше не будет, все те баги, показанные в видео-роликах, исправят, а требования к производительности устройств понизят.
Вслед за этим он добавил, что Cyberpunk 2077 и сейчас вполне играбельна, ведь она может запускаться и работать. Как-будто, такого результата и ждали геймеры, после повсеместной рекламы неоновых излучений Найт-Сити и красочных отражений вывесок в лужах. Прямая цитата сотрудника выглядит следующим образом:
Я понимаю, что сейчас она далека от удовлетворительного состояния, но она запускается.
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Кроме этого, магазины вроде PlayStation Store и Microsoft Store согласились продавать игру только с условием, что её полностью доделали на приставках прошлого поколения (Xbox One и PS4). Именно по этой причине пользователям массово отказывают в возврате средств.
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