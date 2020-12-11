RTX 3080 победила RX 6800 XT и RX 6900 XT, а RTX 3090 опередила всех – тестирование в Cyberpunk 2077
Как стало известно совсем недавно, революционная игра в жанре киберпанка с одноимённым названием оказалась слишком требовательной. Максимальное количество деталей и красочно прорисованных текстур привело к тому, что даже на видеокартах, купленных 2-3 года назад, высокие настройки графики "уничтожают" пользовательские компьютеры. Что уж говорить о более старых моделях.
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Наглядно доказать это утверждение взялись создатели портала Pcgameshardware, составив детальное тестирование множества различных графических процессоров в Cyberpunk 2077 от новейших флагманов nVidia и AMD (RTX 3090, 3080, 3070, RX 6900 XT, RX 6800 XT) до "старичков" Asus R9 390 Strix OC и Gigabyte GTX 970 G1 Gaming. Результаты показали, что во многом карты nVidia превосходят аналогичные продукты AMD.
Например, в стандартном Full HD разрешении (1920х1080) RTX 3080 обходит флагман AMD RX 6900 XT на 9 значений, а RX 6800 XT на 10. В 4K (3840х2160) та же самая карта обогнала RX 6900 XT всего на 0.1, но RX 6800 XT уже на 1.9 значений. Детальнее про результаты других графических процессоров, участвовавших в тестировании, вы можете посмотреть тут. Стоит лишь отметить, что самой производительной оказалась Geforce RTX 3090. Составить ей конкуренцию не смогла ни одна видеокарта, существующая на данный момент времени.
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