Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Последние дни все игровые журналисты в один голос говорят, что Cyberpunk 2077 это совсем не тот масштаб проекта, который они ждали. Сеттинг игры недоделанный, мат в излишнем количестве. Во время сессии наблюдаются постоянные баги и вылеты, а графика с прорисовкой текстур находятся практически на зачаточном уровне. На самом деле это не так. Проблема с маркетингом игры состоит лишь в том, что её протестировали несколько самых крупных журналистов.

реклама

Известный корреспондент из американского издания Forbes Дэйв Тир недавно предупредил читателей, что качество обзора на игру и сама игра могут кардинально отличаться друг от друга. Например, тестировщикам новой Assassin's Creed Valhalla на составление мнения о тайтле дали всего неделю. Учитывая то, что одна лишь главная сюжетная линия занимает 40 часов, журналистам пришлось бы проводить в игре каждый день минимум 6 часов.

Ещё более напряжённая ситуация сложилась и с Cyberpunk 2077, ведь до выхода игры осталось чуть меньше трёх дней, а опробовать её смогла лишь малая часть рецензентов. Даже несмотря на то, что, Дэйв Тир –профессионал своего дела с многолетним стажем, ему тоже не предоставили доступ к Cyberpunk 2077, что говорит о специфической политики CD Projekt RED. Пытаясь избежать спойлеров геймплея, студия всё равно не сумела проконтролировать всех: 6 часов игрового процесса на приставке PlayStation 5 долгое время мог созерцать каждый желающий.