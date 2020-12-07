Показан настоящий размер игрового мира Cyberpunk 2077 – The Witcher 3 и GTA 5 позавидуют
Уже через несколько дней на таких платформах, как Playstation 4, Playstation 5, ПК, Xbox Series X и Xbox One пройдёт официальный релиз долгожданной Cyberpunk 2077. Как показали первые тесты, игра находится не в лучшем состоянии: баги и ошибки преследуют стримеров на протяжении всего игрового процесса, однако это никак не повлияло на общее отношение к тайтлу.
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Студия CD Projekt RED пользуется большим авторитетом, поэтому заранее "хоронить" игру, которая разрабатывалась 8 лет, никто не собирается. В то время, как многие геймеры задаются вопросом, насколько большим будет игровой мир по сравнению с другими известными играми, некоторые журналисты уже могут дать чёткий ответ. Если кратко, игра обещает быть огромной и полностью наполненной разнообразным контентом.
Об этом свидетельствует рассказ блогера с ником Edgerunner Cold. В одном из своих недавних видео он подробно рассказывает о сеттинге Cyberpunk 2077 и размере карты. Проведённое им расследование показало, что игровой мир новинки составит примерно 225 квадратных километров. На момент выхода культовая Grand Theft Auto 5 могла похвастаться всего лишь 105-ю квадратными километрами, а The Witcher 3: Wild Hunt и вовсе 20-ю квадратными километрами с учётом Велена и Новиграда.
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