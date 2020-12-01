Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Совсем недавно из зарубежных источников стало известно о том, что компания nVidia помимо уже заявленных Geforce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 намерена вскоре выпустить младшую модель RTX 3060 Ti с мощностью флагмана прошлого поколения и более низкой ценой. Эта новость сразу же обрадовала многих фанатов, ведь кому из нас не хотелось сэкономить и одновременно получить что-то лучше, чем раньше.

реклама

Спустя некоторое время в сети появился первый сборной персональный компьютер, который будет включать в себя RTX 3060 Ti. Его обнаружили на сайте сервиса по сбору ПК под названием Maingear. На данный момент та самая модель VYBE Stage 3 уже удалена, но тем не менее, СМИ удалось вовремя задокументировать страничку с объявлением.

Кроме производительной видеокарты, из-за которой и поднялся весь этот шум, в комплектацию компьютера также будет входить процессор AMD Ryzen 5 3600X, материнская плата MSI B550, SSD ёмкостью в 250 ГБ, а также обычный жёсткий диск на 1 ТБ памяти. Вместе с блоком питания на 500 Вт ПК будет стоить ровно 1 499 долларов или 114 700 рублей. Сроки появления компьютера в следующий раз неизвестны.

Источник.