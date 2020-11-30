Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Время идёт, а ситуация не меняется. Доступность PlayStation 5 находится всё на том же уровне. При большом желании купить приставку могут помочь только перекупщики, которые, вероятно, не совсем честным образом заполучили сразу несколько устройств. В среднем за полноценную консоль с рабочим дисководом и без багов они просят примерно 75-80 тысяч рублей (1 000 долларов). С гарантией и прочими дополнениями в комплекте.

реклама

В связи с тем, что приставки в дефиците, а каждый уважающий себя геймер хочет получить хотя бы одну копию, уже несколько недель подряд с их участием случаются различные неприятные истории. Кражи, обман пользователей, а иногда дело доходит и до ограбления. Так, просчитавшийся бизнесмен из штата Висконсин в Америке недавно лишился целой комнаты, битком набитой консолями PlayStation 5.

Он, как и все остальные перекупщики, ждал подходящего момента, когда в магазинах приставок больше не останется, чтобы вовремя опубликовать объявление о продаже на сервисах, подобных eBay или Авито. Неизвестно, сколько раз он проворачивал подобную схему, но в один момент кое-что пошло не так. Когда очередной покупатель спросил у него адрес, дабы забрать устройство, ритейлер вскоре обнаружил у своего порога мужчину с пистолетом. Конечно, все 50 штук PlayStation 5, которые только имелись у перекупщика, были отданы новому хозяину. Дальнейшая их судьба неизвестна. Умножив количество консолей (50) на стоимость за штуку (80 000 рублей), получим возможную сумму заработка – 4 миллиона рублей или 52 540 долларов.