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Тестирование видеокарт нового поколения от AMD и nVidia – очень актуальная сегодня тема. Наверняка, подобные тесты бы быстро надоели, если бы чипы не были в дефиците. Так как купить их можно только по заоблачной цене у перекупщиков, не каждый ресурс на это способен. Для закупки видеокарт у него должна быть немалая аудитория. Только тогда покупка имеет шансы окупиться и принести прибыль.

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К счастью, подобных порталов достаточно, чтобы как следует проанализировать мощность графических чипов нового поколения. Например, сайт Pcgames.de недавно провёл сравнительное тестирование из 8-ми следующих видеокарт: GTX 1080, RX 5700 XT, RTX 2070 Super, RTX 2080 Ti, RTX 3070, RX 6800, RX 6800 XT, RTX 3080 в трёх разрешениях: Full HD, WQHD и 4K. По результатам, как и в нескольких предыдущих тестах, однозначным победителем вышла новая карта от nVidia Geforce RTX 3080.

В большинстве моментов разрыв между ней и RX 6800 XT совсем маленький, но он всё же есть. Практически вровень идут RX 6800, RTX 3070 и RTX 2080 Ti. Среди этой тройки самой слабой, ожидаемо, оказалась 2080 Ti. И не удивительно, ведь она является флагманом прошлого поколения, а не нового. В последней тройке верх одержала RTX 2070 Super. Меньше всего баллов показала GTX 1080. Опять же, её вины в этом нет. Она, в отличие от прошлого устройства, была выпущена ещё в 2016 году.

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