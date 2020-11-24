Все мы привыкли думать о Человеке-Пауке как об американском супергерое, живущем в самом неоднородном районе Нью-Йорка под названием Куинс. Образ застенчивого подростка, придуманный легендарным создателем комиксов Стэном Ли в 1962 году, обрёл невероятную популярность среди всех возрастных категорий, в особенности детей. Но что, если переосмыслить "старого Паучка", и одновременно перенести его в наши российские реалии. Делать вам ничего не придётся, только смотреть.

Такой нестандартной идеей занялся известный художник Евгений Зубков, родившийся в Сибири. Так как суровый климат региона практически не позволял ему в детстве проводить досуг на улице, единственным интересным развлечением многие годы была кассета с Человеком-Пауком. Именно поэтому устарелый образ супергероя-американца ему сильно приелся. Художнику захотелось чего-то нового. Главная его цель –создать супергероя в российских условиях, похоже, удалась.

Пока что им были представлены лишь три качественных рендера. На первом герой комиксов висит на стене здания с продуктовым пакетом от "Пятёрочки" в руке. Примечательная деталь – модные кроссовки Adidas. Сзади него виднеются типичные жилые здания, а также трубы Теплоэлектроцентрали вместе с дымом, который они выделяют. Второй рисунок – напряжённый момент борьбы между супергероем и водителем трактора-убийцы с четырьмя кибернетическими ногами. На третьем раскрывается, как Человек-Паук из России получил свою силу. Это произошло во время школьной экскурсии на ТЭЦ, где случился несчастный случай. В будущем автор обещает показать гораздо больше работ, связанных с этой тематикой.