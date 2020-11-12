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Два для назад крупнейшая транснациональная компания Microsoft официально отпраздновала выпуск консолей нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S. Как только продажи стартовали, неизвестные лица с целью опорочить имидж приставок и подорвать их релиз, преднамеренно выпускали в соц. сетях видео, на которых старшая Xbox Series X при активной работе дымится. Из неё буквально выходит пар в больших количествах. Притом, в течение нескольких секунд подряд (иногда даже больше 10).

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Популярные техноблогеры не заставили себя ждать. Через короткий промежуток времени они на своих страницах сделали перепост спорного видео. Как оказалось, зря. 9 часов назад официальный блог Xbox в Twitter опубликовал запись со следующим текстом: "Мы не можем поверить, что это нужно говорить но, пожалуйста, хватит дымить внутрь Xbox Series X". При детальном обследовании, которое провела компания, выяснилось, что все видео с дымящейся консолью фейковые.





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Подстроить их удалось легко: пользователи всего лишь использовали вейп-сигарету в качестве источника дыма. Дальше, наверное, схема понятна: дым выпускался в корпус Xbox Series X, после чего выходил наружу. Так и появился эффект неполадки, который посмотрели десятки миллионов пользователей. Одновременно с первым постом Microsoft опубликовала второй. Уже в виде шутки. В нём говорится, что если у вас есть какие-либо проблемы с приставкой, никак не связанные с вейпом, вы можете обратиться в службу поддержки.





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