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Недавно Sony невзначай подтвердила, что консоль нового поколения PlayStation 5 будет иметь обратную совместимость с PS4. Это говорит о том, что большинство игр на старых моделях можно будет обновить до новых версий, однако, после этого заявления появился вопрос, исчезнут ли тайтлы после обновления с PS4, или останутся в качестве дубликата. Решение данной проблемы любознательный пользователь с ником bigpapijugg решил поискать в службе поддержки PlayStation.

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После того, как пользователь портала Reddit спросил, потеряет ли он доступ к игре, если обновит её с PS4 до PS5, сотрудник поддержки ответил следующее: "Если вы сделаете нечто подобное, у вас просто станет две копии игры: первая на нынешнем поколении, а вторая – на новом". Подобный трюк, по словам инсайдера, может сработать только с цифровыми версиями игр, а не с физическими.

Скорее всего, таким образом можно объединиться с друзьями или знакомыми, играя и на PlayStation 4, и на PlayStation 5 в одну и ту же игру. К сожалению, данная информация до сих пор официально не подтверждена, однако, если её высветили в службе поддержки, это означает, что она не является засекреченной. Когда сведения инсайдера подтвердит сама Sony – неизвестно.

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