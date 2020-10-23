CD Projekt RED: The Witcher 3 – лишь разминка перед масштабной Cyberpunk 2077
Похоже, на культовой игре студия только разминалась.
Вот уже несколько лет всем известно, какое уважение испытывает игровое сообщество по отношению к культовой, можно сказать, легендарной The Witcher 3: Wild Hunt. По версии практически всех аналитических и оценочных порталов, Ведьмак 3 заслуженно считается одним из лучших представителей ролевых игр с открытым миром. Превысить планку игры на данный момент достаточно сложно, даже с современными технологиями трассировки лучей и прочего улучшения визуальных свойств мира.
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Как мы уже сказали, хотя бы дойти до уровня The Witcher 3 – уже будет считаться достижением, однако, студия, которая разработала и выпустила игру, прямым текстом сказала, что Ведьмак был отличной разминкой в плане квестов. На этот раз (в создании Cyberpunk 2077) разработчики выложились на полную, или по их собственным словам, пошли ва-банк.
Соответствующий твит появился на официальной страничке CD Projekt RED в Twitter, где студия, отвечая на вопрос пользователя IamGreen04, слегка затронула тему квестов и миссий в новой Cyberpunk 2077. Не исключено, что слова компании действительно правдивы, но по этому поводу есть и другая точка зрения. Она предполагает, что проекту срочно нужно максимальное количество рекламы, ведь степень предзаказов и заинтересованность в игре совсем не на том уровне, как ожидалось ранее. В любом случае, узнать наверняка, так ли хороша Cyberpunk 2077, мы сможем уже 19 ноября.
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