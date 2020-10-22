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iPhone 12 за 2 990 000 рублей скоро появится в продаже
Он инкрустирован не только золотом.

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Для некоторых покупателей смартфонов бренда iPhone, "яблочные" устройства кажутся чересчур дорогими, не говоря уже о том, чтобы покупать телефоны от Caviar. По сравнению с Apple, их продукты стоят в десятки, а то и сотни раз больше. Они отличаются сверх дорогим дизайном, нередко сделанным из чистого золота или бронзы, инкрустированным алмазами и прочими драгоценными камнями. В основном компания занимается "реабилитацией" самых популярных смартфонов, делая из них премиальные модели высочайшей ценовой категории. Недавно компания заявила, что в продаже у них скоро появится специальная версия iPhone 12.

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На вершине новой коллекции Warrior стоит смартфон под названием Imperator. Ключевая особенность у него не одна, а 2: во-первых, полностью золотой корпус 750 пробы, но этим, кажется, уже давно никого не удивишь. Более интересная деталь – маленькая часть пилума – основного оружия римской армии в тот период времени, когда императором был Константин Великий. Древний артефакт, возложенный на смартфон, сохранился ещё с 325 года.

Кроме золота и пилума, на устройстве также будет присутствовать чёрный мрамор и красная кожа. Увы, множества экземпляров можно не ждать. В компании напрямую объявили, что в свет таких телефонов выйдет крайне ограниченное количество, а именно – 7 штук. Каждая из них получит стоимость в 2 990 000 рублей. В коллекцию также входят следующие модели: Zulfiqar, Viking, Samurai, Knight и Assassin.
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