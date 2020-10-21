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Официальный выпуск видеокарт нового поколения Geforce RTX 3070 запланирован на 29 число текущего месяца. Сразу же после анонса видеокарт компанией nVidia, сторонние производители начали перечислять модели с различными характеристиками на своих интернет-магазинах. Как и ожидалось, со временем для показа стали доступны и более необычные версии RTX 3070. Примеры таких изделий недавно предоставили компании MSI, Colorful, а также Asus.

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Согласно сайту MSI, скоро у них в продаже появится модель под названием MSI RTX 3070 Gaming Trio. Её вест – 1,4 кг. Она будет работать на базовой частоте от 1 500 до 1 770 МГц.

3 версии RTX 3070 перечислила Colorful. Они получили следующие названия: Colorful RTX 3070 iGame Ultra, RTX 3070 iGame Advanced и Colorful GeForce RTX BattleAx. На данный момент известен вес лишь первых двух моделей: 1,2 и 1,4 кг. Информация о тактовых частотах отсутствует.

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Компания Asus объявила о разработке четырёх вариаций: ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING, ROG STRIX RTX3070 8G GAMING, DUAL RTX3070 8G и DUAL RTX3070 O8G. Тактовая частота второй и третьей оставляет 1725 и 1755 МГц соответственно.

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