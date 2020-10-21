Представлены нестандартные модели Geforce RTX 3070 от сторонних производителей
Многие из них уже доступны для покупки.
Официальный выпуск видеокарт нового поколения Geforce RTX 3070 запланирован на 29 число текущего месяца. Сразу же после анонса видеокарт компанией nVidia, сторонние производители начали перечислять модели с различными характеристиками на своих интернет-магазинах. Как и ожидалось, со временем для показа стали доступны и более необычные версии RTX 3070. Примеры таких изделий недавно предоставили компании MSI, Colorful, а также Asus.
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Согласно сайту MSI, скоро у них в продаже появится модель под названием MSI RTX 3070 Gaming Trio. Её вест – 1,4 кг. Она будет работать на базовой частоте от 1 500 до 1 770 МГц.
3 версии RTX 3070 перечислила Colorful. Они получили следующие названия: Colorful RTX 3070 iGame Ultra, RTX 3070 iGame Advanced и Colorful GeForce RTX BattleAx. На данный момент известен вес лишь первых двух моделей: 1,2 и 1,4 кг. Информация о тактовых частотах отсутствует.
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Компания Asus объявила о разработке четырёх вариаций: ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING, ROG STRIX RTX3070 8G GAMING, DUAL RTX3070 8G и DUAL RTX3070 O8G. Тактовая частота второй и третьей оставляет 1725 и 1755 МГц соответственно.
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