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Заменить стекло на iPhone 12 обойдется дороже нового Xiaomi среднего класса
Особенно дорого замена обойдётся китайцам.

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На недавней презентации главной новинки Apple – смартфона iPhone 12, который будет продаваться в четырёх различных вариациях, компания объявила стоимость устройств. В интернете она вызвала бурю эмоций, притом, как правило, негативных. Это и неудивительно, ведь переплата за известный бренд никогда не бывает маленькой.

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Кроме цены, Apple также ответила на самый интересующий фанатов вопрос – сколько конкретно затянет замена дисплейного модуля на iPhone 12. По словам компании, стоимость замены экрана на iPhone 12 или 12 Pro для пользователей из США – примерно 279 долларов. В Китае та же самая услуга обойдётся на 42 доллара дороже ($321).

Для сравнения, за 320 долларов на популярных китайских онлайн-площадках, таких как AliExpress, можно приобрести новый Xiaomi Mi 10 Lite или любой другой подобный ему смартфон другого производителя. Сравнивать его характеристики с флагманским iPhone 12 нельзя, однако, тот факт, что по цене одного дисплея "яблочного" смартфона, можно получить устройство среднего класса с хорошим разрешением экрана, ёмкой батареей и 48-Мп камерой, точно заставит поклонников Apple задуматься о необходимости больших затрат. Стоит также отметить, что компания предприняла дополнительные меры для экономии материальных средств своих фанатов: уменьшение расходов на ремонт доступно по расширенной гарантии AppleCare +. Она стоит всего 200 долларов.

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