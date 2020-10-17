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19 ноября текущего года в продажу выйдет самая ожидаемая игра за последнее время – мультиплатформенный Action/RPG Cyberpunk 2077 авторства знаменитой польской студии CD Projekt RED, известной по своему прошлому хиту The Witcher 3: Wild Hunt. Несмотря на все отсрочки, предшествующие выпуску игры, интерес фанатов от этого только увеличился. По прогнозам аналитиков, Cyberpunk за первый год побьёт рекорд The Witcher 3, которую купили 8 миллионов раз, и CS:GO – 6 миллионов раз.

В коротком интервью порталу Gamingbolt аналитик Майкл Пахтер выразил мнение, что текущие оценки игры очень велики. Из этого следует, что количество продаж Cyberpunk скоро можно будет исчислять в миллионах единиц. По предварительным оценкам, в первый календарный год игру купят от 15 до 20 миллионов человек, но, скорее всего, CD Projekt RED не удастся преодолеть планку в 18 миллионов.

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Кроме прочего, аналитик объясняет, что рейтинг игры на главном оценочном портале Metacritic прямо повлияет на число продаж. Так, если игроки поставят тайтлу более 90 балов, компания имеет все шансы продать 20, а то и все 30 миллионов копий. Майкл считает, что оптимальное значение для игры на Metacritic – 92 бала из 100 возможных.

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