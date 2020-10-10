Инсайдер раскрыл весь модельный ряд iPhone 12
В следующий вторник компания Apple должна официально презентовать миру свой новый смартфон – долгожданную модель iPhone 12, про которую в сети последнее время ходило много слухов. В связи с тем, что Apple до сих пор не сделала никакого намёка про количество телефонов и их характеристики, известные инсайдеры уверяют, что данная информация для них давно не является секретом.
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Так, например, по данным узнаваемого китайского инсайдера с ником Ice univerce, будущий модельный ряд iPhone 12 будет состоять из четырёх следующих смартфонов: IPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Самым дешевым и менее функциональным устройством можно смело назвать IPhone 12 Mini. Его краткие характеристики включают в себя экран размером 5,4 дюйма, две камеры, тип связи 5G и LTE. Впрочем, эти стандарты встроят во все смартфоны. Стоимость – 700 долларов (54 000 рублей).
iPhone 12 и iPhone 12 Pro почти ничем отличаться друг от друга не будут. Оба смартфона получат 6,1 дюймовый экран, одинаковые цветовые параметры и количество возможной памяти. Тройная камера с широкоугольным объективом и четырехкратным оптическим зумом – вот что будет уникально в iPhone 12 Pro. Устройства получат ценники в 800 и 1000 долларов соответственно, что на отечественной валюте равняется примерно 61 000 и 77 000 рублей.
Наиболее солидной модификацией нового флагмана станет iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном и той же самой тройной камерой. Скорее всего Apple попросит за него 1 100 долларов (85 000 рублей).
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